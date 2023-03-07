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Воронцов Герберт Александрович

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Место рождения

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.05.1957

Дата смерти

16.06.1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1934 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Воронцова Раиса Александровна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Образование
1974
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Шарканская средняя школа
Военная служба
1975
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Служба на Северном морском флоте
Бракосочетание
1978

Жена: скрыто настройками приватности

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.06.1979

Дочь: Аксенова Вероника Гербертовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.09.1980

Дочь: Воронцова Ольга Гербертовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
16.06.1981
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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