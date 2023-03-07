Воронцов Герберт Александрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1957
Дата смерти16.06.1981
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Образование
1974
Шарканская средняя школа
Военная служба
1975
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Служба на Северном морском флоте
Бракосочетание
1978
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1979
Дочь: Аксенова Вероника Гербертовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.1980
Дочь: Воронцова Ольга Гербертовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.06.1981