Филатова Клавдия Максимовна
Место рождения
Дата рождения?.11.?
Дата смерти28.12.1999
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.?
Отец: Филатов Максим
Мать: Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвичев Александр Иванович
Отец ребёнка: Москвичев Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Москвичев Иван Егорович
Рождение ребёнка
24.02.1959
Сын: Москвичев Евгений Иванович
Отец ребёнка: Москвичев Иван Егорович
Смерть
28.12.1999