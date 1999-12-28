Филатова Клавдия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатова Клавдия Максимовна

Филатова Клавдия Максимовна

Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

?.11.?

Дата смерти

28.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.?

Отец: Филатов Максим

Мать: Александра Федоровна

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Александр Иванович

Отец ребёнка: Москвичев Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичев Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Иван Иванович

Отец ребёнка: Москвичев Иван Егорович

Катениха, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1959

Сын: Москвичев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Москвичев Иван Егорович

Смерть
28.12.1999
Катениха, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.