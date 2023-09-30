Уловская Факуста Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уловская) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Сын: Уловский Захарий Дмитриевич
Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Уловская) Таисья Дмитриевна
Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Уловская) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Уловская) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич
Смерть
Неизвестно