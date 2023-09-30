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Уловская Факуста Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уловская) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уловский Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Уловский Захарий Дмитриевич

Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Уловская) Таисья Дмитриевна

Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Уловская) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Уловская) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Уловский Дмитрий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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