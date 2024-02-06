Гарнова Евлампия Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарнова Евлампия Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.

Сын: Гарнов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Гарнов Константин Максимов

Гречушное, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.11.1989

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Гарнов Константин Максимов

Смерть
Неизвестно
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