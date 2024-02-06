Гарнова Евлампия Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1909 ст.
Сын: Гарнов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Гарнов Константин Максимов
Гречушное, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
03.11.1989
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Гарнов Константин Максимов
Смерть
Неизвестно