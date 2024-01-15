Вересов Александр Дмитриевич
Место рожденияВологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Полынина Градислава Александровна
Мать ребёнка: Вересова Любовь Ивановна
д. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
15.11.1892
Сын: Вересов Николай Александрович
Мать ребёнка: Вересова Любовь Ивановна
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
16.04.1895
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Вересова Любовь Ивановна
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
11.07.1904
Сын: Вересов Иван Александрович
Мать ребёнка: Вересова Любовь Ивановна
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Смерть
Неизвестно