Вересов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВересов Александр Дмитриевич

Вересов Александр Дмитриевич

Место рождения

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Вересов Дмитрий Александрович

Мать: Вересова Анна Дмитриевна

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Полынина Градислава Александровна

Мать ребёнка: Вересова Любовь Ивановна

д. Кощеево, Боровецкой волости, Вологодского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
15.11.1892

Сын: Вересов Николай Александрович

Мать ребёнка: Вересова Любовь Ивановна

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
16.04.1895

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Вересова Любовь Ивановна

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая вол., д. Кощеево
Рождение ребёнка
11.07.1904

Сын: Вересов Иван Александрович

Мать ребёнка: Вересова Любовь Ивановна

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close