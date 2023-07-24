Жарко Ефросинья Кондратьевна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратий
Украина
Рождение ребёнка
05.05.1931
Дочь: Репина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Жарко Иван Логвинович
Шендеровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жарко Иван Логвинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жарко Иван Логвинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно