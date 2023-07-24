Жарко Ефросинья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарко Ефросинья Кондратьевна

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
05.05.1931

Дочь: Репина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Жарко Иван Логвинович

Шендеровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жарко Иван Логвинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жарко Иван Логвинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарко Иван Логвинович

Смерть
Неизвестно
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