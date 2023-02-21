Милюшкин Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилюшкин Феодор

Милюшкин Феодор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Отец

Между 1799 и 1804 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Милюшкин Никифор Матвеевич

Мать: Мария Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close