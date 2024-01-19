Свищева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1853
Сын: Тихонов Ефим Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.05.1855
Сын: Тихонов Михаил Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич
Рождение ребёнка
26.11.1857
Дочь: Тихонова (Тихонова) Варвара Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.02.1864
Сын: Тихонов Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич
Бракосочетание
07.10.1868
Смерть
Неизвестно