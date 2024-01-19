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Свищева Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Рождение ребёнка
10.03.1853

Сын: Тихонов Ефим Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1855

Сын: Тихонов Михаил Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.11.1857

Дочь: Тихонова (Тихонова) Варвара Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1864

Сын: Тихонов Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.10.1868

Муж: Свищев Тимофей Матвеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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