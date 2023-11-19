Галкина Татьяна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Галкин Кирилл Осипович
Мать: Галкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поснова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Поснов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поснова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Поснов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поснов Иван
Смерть
Неизвестно