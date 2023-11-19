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Галкина Татьяна Кирилловна

Место рождения

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Галкин Кирилл Осипович

Мать: Галкина Татьяна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поснова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Поснов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поснова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Поснов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поснов Иван

Смерть
Неизвестно

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