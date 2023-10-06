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Мацуй Андрей Терентьевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

1912

Дата смерти

07.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
07.03.1912
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение
1912

Отец: Мацуй Терентий Иванович

Мать: Мацуй Стефанида Саввична

Харьковская губерния, Российская империя
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