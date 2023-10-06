Мацуй Андрей Терентьевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения1912
Дата смерти07.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
07.03.1912
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение
1912
Отец: Мацуй Терентий Иванович
Мать: Мацуй Стефанида Саввична
Харьковская губерния, Российская империя