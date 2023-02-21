Матрона ?Ефимова? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона ?Ефимова?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

1832 г.р.
1841 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Александр Константинов

Отец ребёнка: Константин Викторов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зазулина Акулина Константинова

Отец ребёнка: Константин Викторов

вотчина госпожи Красавиной сельцо Трябово приход села Левашово Челпановская волость Костромской губернии российской империи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константин Викторов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константин Викторов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Викторов

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