Great-Grandma Elena
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Great-Aunt Maria
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Great-Aunt Tatiana
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Great-Aunt Maria
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.01.1955
Дочь: Grandmother Ludmila
Отец ребёнка: Great-Grandpa Vladimir
Смерть
Неизвестно