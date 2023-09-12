Great-Grandma Elena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Great-Grandma Elena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Great-Aunt Maria

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Great-Aunt Tatiana

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Great-Aunt Maria

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.01.1955

Дочь: Grandmother Ludmila

Отец ребёнка: Great-Grandpa Vladimir

Смерть
Неизвестно

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