Акинин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1825
Отец: Акинин Герасим
Мать: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Акинина) Домника
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Акинина) Наталия
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Акинин Кузьма
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно