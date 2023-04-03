Акинин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкинин Федор

Акинин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

Между 1795 и 1799 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1825

Отец: Акинин Герасим

Мать: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Акинина) Домника

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Акинина) Наталия

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1848

Сын: Акинин Кузьма

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.