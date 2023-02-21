Долинко Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долинко Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинко Николай Борисович

Отец ребёнка: Долинко Юрий Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долинко Владимир Борисович

Отец ребёнка: Долинко Юрий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долинко Юрий Борисович

Смерть
Неизвестно
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