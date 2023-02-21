Хрящёв Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти03.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1924
Сын: Хрящёв Николай Михайлович
Мать ребёнка: Хрящёва Анастасия Михайловна
Насакино, Корсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1978
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан