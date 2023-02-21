Хрящёв Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрящёв Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

03.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1924

Сын: Хрящёв Николай Михайлович

Мать ребёнка: Хрящёва Анастасия Михайловна

Насакино, Корсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрящёва Анастасия Михайловна

Смерть
03.12.1978
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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