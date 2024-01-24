Куваева Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Куваева Аполлинария Николаевна
Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: Куваева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович
Воспр. - той же деревни девица Александра Александрова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Куваев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Куваева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович
Рождение ребёнка
25.03.1911
Дочь: Куваева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович
Воспр. - той же деревни вдова Агафия Михайловна?? (Афанасия Павлова Куваева)
Рождение ребёнка
25.06.1912
Дочь: Куваева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович
Воспр. - той же деревни вдова Евдокия Сергеева Полетаева
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: Куваева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович
Воспр. - той же деревни девица Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно