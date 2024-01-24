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Куваева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Куваева Аполлинария Николаевна

Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович

Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: Куваева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни девица Александра Александрова
Рождение ребёнка
1906

Сын: Куваев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Куваева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович

Рождение ребёнка
25.03.1911

Дочь: Куваева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни вдова Агафия Михайловна?? (Афанасия Павлова Куваева)
Рождение ребёнка
25.06.1912

Дочь: Куваева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни вдова Евдокия Сергеева Полетаева
Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: Куваева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Куваев Николай Кононович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни девица Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куваев Николай Кононович

Смерть
Неизвестно
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