Грюканова (Асташкина) Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1941
Дата смерти12.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1941
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грюканов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1963
Смерть
12.11.1995