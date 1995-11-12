Грюканова (Асташкина) Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрюканова (Асташкина) Зинаида Андреевна

Грюканова (Асташкина) Зинаида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1941

Дата смерти

12.11.1995

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1941

Отец: Асташкин Андрей Григорьевич

Мать: Асташкина (Рябова) Александра Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грюканов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грюканов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грюканов Владимир

Рождение ребёнка
14.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грюканов Владимир

Смерть
12.11.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.