Харина Александра Незаконнорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Александра Незаконнорожденная

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Харин Василий Васильев

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Харин Василий Васильев

Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Василий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наумовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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