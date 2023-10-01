Кузьмина Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кузьмин Илларион Прохорович
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кузьмин Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Кузьмин Николай Прохорович
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кузьмина Мария Прохоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кузьмина Параскева Прохоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кузьмина Агриппина Прохоровна
Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович
Смерть
Неизвестно