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Кузьмина Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кузьмин Илларион Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кузьмин Илья Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кузьмин Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Кузьмин Николай Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кузьмин Петр Прохорович

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кузьмина Мария Прохоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кузьмина Параскева Прохоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кузьмина Агриппина Прохоровна

Отец ребёнка: Кузьмин Прохор Никитович

Смерть
Неизвестно

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