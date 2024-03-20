Schokhoff (Энманн) Sophie
Место рожденияРяпина, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения03.05.1848
Дата смерти10.03.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1848
Отец: Enmann Theodor Wilhelm
Мать: Энманн Наталия Романова
Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
31.05.1848
Ряпина, Захари-Елисаветинская православная церковь
Восприемники: города Верро аптекарь Вильгельм Фердинанд Еннман, верровская бургерша вдова Параскева Андреева
Бракосочетание
06.10.1868
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Супруг(-а): Sophie Schockhoff (Enmann)
Рождение ребёнка
30.07.1869
Отец ребёнка: Schockhoff Carl Eduard
Viljandi, Viljandi linn, Viljandi County, Estonia
Рождение ребёнка
27.07.1871
Дочь: Boehtlingk Martha Marie
Отец ребёнка: Schockhoff Carl Eduard
Viljandi, Viljandi linn, Viljandi County, Estonia
Рождение ребёнка
17.01.1874
Отец ребёнка: Schockhoff Carl Eduard
Viljandi (Fellin), Viljandi County, Estonia
Рождение ребёнка
16.06.1878
Дочь: Osse Anna Helene Marie
Отец ребёнка: Schockhoff Carl Eduard
Pärnu, Pärnu linn, Pärnu County, Estonia
Смерть
10.03.1904
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Кладбище Святого Николая, Пярну, Эстония