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Schokhoff (Энманн) Sophie

Место рождения

Ряпина, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

03.05.1848

Дата смерти

10.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1848

Отец: Enmann Theodor Wilhelm

Мать: Энманн Наталия Романова

Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
31.05.1848
Ряпина, Захари-Елисаветинская православная церковь
Восприемники: города Верро аптекарь Вильгельм Фердинанд Еннман, верровская бургерша вдова Параскева Андреева
Бракосочетание
06.10.1868

Муж: Schockhoff Carl Eduard

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Супруг(-а): Sophie Schockhoff (Enmann)
Рождение ребёнка
30.07.1869

Сын: Schockhoff Max Theodor

Отец ребёнка: Schockhoff Carl Eduard

Viljandi, Viljandi linn, Viljandi County, Estonia
Рождение ребёнка
27.07.1871

Дочь: Boehtlingk Martha Marie

Отец ребёнка: Schockhoff Carl Eduard

Viljandi, Viljandi linn, Viljandi County, Estonia
Рождение ребёнка
17.01.1874

Сын: Schockhoff Hans Wolfgang

Отец ребёнка: Schockhoff Carl Eduard

Viljandi (Fellin), Viljandi County, Estonia
Рождение ребёнка
16.06.1878

Дочь: Osse Anna Helene Marie

Отец ребёнка: Schockhoff Carl Eduard

Pärnu, Pärnu linn, Pärnu County, Estonia
Смерть
10.03.1904
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Кладбище Святого Николая, Пярну, Эстония
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