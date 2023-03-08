Степанов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1904
Дата смерти05.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1904
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Степанова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1929
Дочь: Неупокоева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Степанова Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
24.03.1938
Сын: Степанов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1939
Сын: Степанов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Степанова Татьяна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1972