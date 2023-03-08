Степанов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Михаил Андреевич

Степанов Михаил Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1904

Дата смерти

05.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1904

Отец: Степанов Андрей Васильевич

Мать: Степанова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Степанова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1929

Дочь: Неупокоева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Степанова Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
24.03.1938

Сын: Степанов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1939

Сын: Степанов Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Степанова Татьяна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Татьяна Константиновна

Смерть
05.12.1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close