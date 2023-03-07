Филатов Алексей Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1865 и 1883
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1897 ст.
Сын: Филатов Симеон Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1898
Дочь: Филатова Соломония Алексеевна
Мать ребёнка: Филатова Ефросинья Григорьевна
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.
Сын: Филатов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Филатова Ефросинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1898