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Филатов Алексей Гаврилович

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Место рождения

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 1865 и 1883

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.05.1897 ст.

Сын: Филатов Симеон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1898

Дочь: Филатова Соломония Алексеевна

Мать ребёнка: Филатова Ефросинья Григорьевна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1904 ст.

Сын: Филатов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Филатова Ефросинья Григорьевна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Ефросинья Григорьевна

Смерть
После 1898
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