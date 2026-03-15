Патрикеева Софья Данилова 1809 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Патрикеева Софья Данилова

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1809 ст.

умерла После 1859, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дети
(Патрикеева) Евфросиния Степановна1828 г.р.
Патрикеев Борис Степанович1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Патрикеева) Евфросиния Степановна

Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Патрикеев Борис Степанович

Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Патрикеев Иван Степанович

Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Патрикеев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
После 1859
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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