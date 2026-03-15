Патрикеева Софья Данилова
женский, родилась 1809 ст.
умерла После 1859, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Дети
(Патрикеева) Евфросиния Степановна1828 г.р.
Патрикеев Борис Степанович1830 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Патрикеева) Евфросиния Степановна
Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Патрикеев Борис Степанович
Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Патрикеев Иван Степанович
Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Патрикеев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Патрикеев (Патрикеев) Степан Семенович
Смерть
После 1859