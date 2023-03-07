Куманцов Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1973
Рождение ребёнка
09.07.1998
Сын: Куманцов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Куманцова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
22.11.2001
Сын: Куманцов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Куманцова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
05.03.2014
Сын: Куманцов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Куманцова Наталья Владимировна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно