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Куманцов Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область

Дата рождения

21.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1973

Отец: Куманцов Сергей Иванович

Мать: Куманцова Наталия Николаевна

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.07.1998

Сын: Куманцов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Куманцова Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.2001

Сын: Куманцов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Куманцова Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.03.2014

Сын: Куманцов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Куманцова Наталья Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куманцова Наталья Владимировна

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