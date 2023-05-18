Голубев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Вероника Езуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Вероника Езуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Вероника Езуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Вероника Езуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Вероника Езуповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Вероника Езуповна

Смерть
1977
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