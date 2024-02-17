Губер (Михайлишина) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губер (Михайлишина) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлишин Владимир Федосеевич

Мать: Михайлишина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губер Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губер Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губер Андрей Андреевич

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