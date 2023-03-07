Жарова (Волкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Волкова) Анна Михайловна

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Место рождения

Малое Брянцево, Подольск, Московская область

Дата рождения

01.07.1892

Дата смерти

14.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1892

Отец: Волков Михаил Васильевич

Мать: Волкова Александра Петровна

Малое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Жаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
25.10.1916

Дочь: Носова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1918

Сын: Жаров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Чибисова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кирюхина Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Жаров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич

Смерть
14.03.1957
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