Жарова (Волкова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1892
Дата смерти14.03.1957
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1892
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1916
Дочь: Носова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич
Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
30.12.1918
Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Чибисова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кирюхина Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Жаров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Жаров Николай Васильевич
Смерть
14.03.1957