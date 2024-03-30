Язева Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1896
Отец ребёнка: Язев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Язев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
09.11.1899
Отец ребёнка: Язев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Язева Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Язев Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Язев Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно