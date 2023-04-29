Мартынов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.11.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Иван
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Елисеева Мартынова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1913
Дочь: Селиванова Мартынова Анна Павловна
Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Соколова Мартынова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мартынов Константин Павлович
Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Анна Павловна
Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Нина Павловна
Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна
Смерть
20.11.1948