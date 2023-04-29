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Мартынов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Елисеева Мартынова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
29.05.1913

Дочь: Селиванова Мартынова Анна Павловна

Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Соколова Мартынова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мартынов Константин Павлович

Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Анна Павловна

Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Нина Павловна

Мать ребёнка: Мартынова Прасковья Васильевна

Смерть
20.11.1948
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