(Амирова) Гулимхана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Имангулов Ильяс
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Имангулова (Ильясова)) Кясиба
Отец ребёнка: Имангулов Ильяс
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ильясов 3 Мечеть Бедретдин 215-1-41
Отец ребёнка: Имангулов Ильяс
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (ИмангуловаИльясова) Зарифя
Отец ребёнка: Имангулов Ильяс
Рождение ребёнка
1847
Сын: Имангулов (Ильясов) Хусяметдин
Отец ребёнка: Имангулов Ильяс
Смерть
Неизвестно