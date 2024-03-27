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(Амирова) Гулимхана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Имангулов Ильяс

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Имангулова (Ильясова)) Кясиба

Отец ребёнка: Имангулов Ильяс

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ильясов 3 Мечеть Бедретдин 215-1-41

Отец ребёнка: Имангулов Ильяс

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (ИмангуловаИльясова) Зарифя

Отец ребёнка: Имангулов Ильяс

Рождение ребёнка
1847

Сын: Имангулов (Ильясов) Хусяметдин

Отец ребёнка: Имангулов Ильяс

Смерть
Неизвестно

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