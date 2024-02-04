Хабибуллина (Кузнецова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Руслан Маратович
Отец ребёнка: Хабибуллин Марат Мидхатович
Бракосочетание
23.08.2015
Рождение ребёнка
17.12.2016
Дочь: Хабибуллина Камила Маратовна
Отец ребёнка: Хабибуллин Марат Мидхатович