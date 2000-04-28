Бахал (Куркурина) Агриппина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1900
Дата смерти28.04.2000
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1900
Отец: Куркурин Николай
Мать: Куркурина Александра
Рождение ребёнка
10.01.1930
Сын: Бахал Василий Константинович
Отец ребёнка: Бахал Константин Антонович
Место жительства
Неизвестно
Мама у Агриппины рано умерла, и её воспитывал старший брат Харалампий
Смерть
28.04.2000