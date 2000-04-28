Бахал (Куркурина) Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахал (Куркурина) Агриппина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1900

Дата смерти

28.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1900

Отец: Куркурин Николай

Мать: Куркурина Александра

Рождение ребёнка
10.01.1930

Сын: Бахал Василий Константинович

Отец ребёнка: Бахал Константин Антонович

Место жительства
Неизвестно
Мама у Агриппины рано умерла, и её воспитывал старший брат Харалампий
Смерть
28.04.2000
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