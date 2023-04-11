Карташов Андрей неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташов Андрей неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Карташова Бабушка

Рождение ребёнка
1925

Сын: Карташов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Карташова Бабушка

Рождение ребёнка
19.12.1929

Сын: Карташов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Карташова Бабушка

Смерть
Неизвестно

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