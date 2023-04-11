Карташов Андрей неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Карташова Бабушка
Рождение ребёнка
1925
Сын: Карташов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Карташова Бабушка
Рождение ребёнка
19.12.1929
Сын: Карташов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Карташова Бабушка
Смерть
Неизвестно