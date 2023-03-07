Леонтьев Константин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтьев Константин Михайлович

Леонтьев Константин Михайлович

avatar

Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.04.1849

Дата смерти

27.05.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1870 по 1903
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1870
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1903 по 1904
Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
27.05.1904
Ялта, Ялта, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close