Леонтьев Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.04.1849
Дата смерти27.05.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1870 по 1903
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1870
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1903 по 1904
Смерть
27.05.1904