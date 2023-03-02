Лукерья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1833 ст.
Муж: Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Сын: Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Никифорович
Ушаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно