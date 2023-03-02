Лукерья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1790 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1833 ст.

Муж: Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Никифорович

Ушаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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