Дорош Иван Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорош Иван Викторович

Дорош Иван Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.2018

Дочь: Дорош София Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.11.2020

Дочь: Дорош Дарина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close