Дорош Иван Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.2018
Дочь: Дорош София Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.2020
Дочь: Дорош Дарина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности