(Козлова) Маремьяна Фирсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Маремьяна Фирсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ляпустина Марья

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Рождение ребёнка
1760

Сын: Коврижных Фадей

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Рождение ребёнка
1761

Сын: Коврижных Гликерья

Отец ребёнка: Коврижных Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Василий

Смерть
Неизвестно
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