(Козлова) Маремьяна Фирсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ляпустина Марья
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коврижных Фадей
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коврижных Гликерья
Отец ребёнка: Коврижных Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Василий
Смерть
Неизвестно