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Щербакова Ирина Игоревна
Щербакова Ирина Игоревна
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Место рождения
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
Дата рождения
25.04.2006
Пол
Женский
Отец
Щербаков Игорь Владимирович
1970 г.р.
Мать
Щербакова Елена Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2006
Отец:
Щербаков Игорь Владимирович
Мать:
Щербакова Елена Николаевна
Новороссийск
, город Новороссийск, Краснодарский край
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