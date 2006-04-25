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Щербакова Ирина Игоревна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

25.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2006

Отец: Щербаков Игорь Владимирович

Мать: Щербакова Елена Николаевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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