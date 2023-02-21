Гогаринова (Халевина) Устинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Халевина) Устинья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Гогаринов Василей Естафьевич

Отец ребёнка: Гогаринов Естафей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агафия Естафьевна

Отец ребёнка: Гогаринов Естафей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Естафей Тимофеевич

Смерть
1792
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