Гогаринова (Халевина) Устинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Гогаринов Василей Естафьевич
Отец ребёнка: Гогаринов Естафей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агафия Естафьевна
Отец ребёнка: Гогаринов Естафей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792