Мария Остапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Старикевич Алексей Карпов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Старикевич Алексей Карпов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Старикевич Иоаким Алексеев
Отец ребёнка: Старикевич Алексей Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Старикевич Алексей Карпов