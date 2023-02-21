Мария Остапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Остапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Старикевич Luka Алексеев

Отец ребёнка: Старикевич Алексей Карпов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Старикевич Ivan Алексеев

Отец ребёнка: Старикевич Алексей Карпов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Старикевич Иоаким Алексеев

Отец ребёнка: Старикевич Алексей Карпов

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старыкевич Яков Алексеев

Отец ребёнка: Старикевич Алексей Карпов

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