Шишкина Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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2012 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.2012

Дочь: Шишкина Алёна Денисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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