Шишкина Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.2012
Дочь: Шишкина Алёна Денисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности