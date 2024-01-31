Любимов Пётр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любимова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Любимова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любимов Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Любимова Елена Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
09.09.1936
Место призыва: Сузунский РВК, Новосибирская обл., Сузунский р-н Воинское звание: майор инт. сл. Части и подразделения: мастерская по ремонту обуви 443 штаб 35 А Награды: 17.05.1951Медаль «За боевые з... Показать все
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Павлова (Любимова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Любимова Галина Пименовна
Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край