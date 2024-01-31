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Любимов Пётр Яковлевич

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Место рождения

Шарчино, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

30.06.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1914

Отец: Любимов Яков Нилович

Мать: Любимова (Полянина) Марья Трофимовна

Шарчино, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любимова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Любимова Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Галина Пименовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Любимова Елена Дмитриевна

Шарчино, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
09.09.1936
Место призыва: Сузунский РВК, Новосибирская обл., Сузунский р-н Воинское звание: майор инт. сл. Части и подразделения: мастерская по ремонту обуви 443 штаб 35 А Награды: 17.05.1951Медаль «За боевые з... Показать все
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Павлова (Любимова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Любимова Галина Пименовна

Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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