Журавлёв Пётр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёв Пётр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журавлёв Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палтусова Елена Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1935

Дочь: Журавлёва Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Журавлёва Клавдия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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