Журавлёв Пётр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журавлёв Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палтусова Елена Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1935
Дочь: Журавлёва Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Журавлёва Клавдия Михайловна
Смерть
Неизвестно