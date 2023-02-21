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Скоркин Афанасий П

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1918

Сын: Скоркин Егор Афанасьевич

Мать ребёнка: Скоркина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скоркина Февронья Афанасьевна

Мать ребёнка: Скоркина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоркин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Скоркина Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоркин Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Скоркина Агафья

Смерть
Неизвестно
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