Скоркин Афанасий П
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1918
Мать ребёнка: Скоркина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скоркина Февронья Афанасьевна
Мать ребёнка: Скоркина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скоркина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Скоркина Агафья
Смерть
Неизвестно