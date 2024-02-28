Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Франц

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яна

Отец ребёнка: Казимир

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