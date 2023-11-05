Тимошенко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Тимошенко Елизавета Владиславовна
Отец ребёнка: Тимошенко Владислав Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко ? Владиславовна
Отец ребёнка: Тимошенко Владислав Витальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко Злата Владиславовна
Отец ребёнка: Тимошенко Владислав Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно