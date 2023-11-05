Тимошенко Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Тимошенко Елизавета Владиславовна

Отец ребёнка: Тимошенко Владислав Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко ? Владиславовна

Отец ребёнка: Тимошенко Владислав Витальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко Злата Владиславовна

Отец ребёнка: Тимошенко Владислав Витальевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Владислав Витальевич

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