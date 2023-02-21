Ханина Акулина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти01.01.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Ханин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Ханин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Мироновна
Отец ребёнка: Ханин Мирон Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
01.01.1823
Смерть
01.01.1823