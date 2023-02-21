Ханина Акулина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Акулина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

01.01.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ханин Семён Миронович

Отец ребёнка: Ханин Мирон Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Ханин Ермолай Миронович

Отец ребёнка: Ханин Мирон Иванович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Мироновна

Отец ребёнка: Ханин Мирон Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
01.01.1823
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
01.01.1823
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
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