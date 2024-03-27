Скитневский Рафаил
Место рожденияг. Себеж (Псковская область)
Дата рожденияОколо 1892
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Скитневский Михей
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Ремесленник, сапожник
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Скитневский Матвей
Мать ребёнка: Скитневская (Пизова) Дина
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Скитневская) Анна
Мать ребёнка: Скитневская (Пизова) Дина
Рождение ребёнка
1918
Сын: Скитневский Леонид
Мать ребёнка: Скитневская (Пизова) Дина
Смерть
1942