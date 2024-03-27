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Скитневский Рафаил

Место рождения

г. Себеж (Псковская область)

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Скитневский Михей

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Ремесленник, сапожник
Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Скитневский Матвей

Мать ребёнка: Скитневская (Пизова) Дина

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Скитневская) Анна

Мать ребёнка: Скитневская (Пизова) Дина

Рождение ребёнка
1918

Сын: Скитневский Леонид

Мать ребёнка: Скитневская (Пизова) Дина

Смерть
1942

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