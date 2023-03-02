(Лубкова) Фекла (Юдиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иуда (Юдий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1904
Сын: Усит Владимир Александрович
Отец ребёнка: Уситис Александр Германович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1906
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Уситис Александр Германович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Лубков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лубков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно