(Лубкова) Фекла (Юдиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лубкова) Фекла (Юдиевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иуда (Юдий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Усит Владимир Александрович

Отец ребёнка: Уситис Александр Германович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.1906

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Уситис Александр Германович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Лубков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уситис Александр Германович

Смерть
Неизвестно
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