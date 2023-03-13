Некрасов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1874

Сын: Некрасов Петр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр

Рождение ребёнка
После 01.01.1880

Сын: Некрасов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
После 1889

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр

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